Уральский режиссер снимет фильм с Ефремовым и Сытым для российского проката

Режиссер рассказал, что фильм рассказывает о путешествии сына и отца в автодоме с Дальнего Востока, из Хаработвска в Москву. Они едут навстречу женщине, с которой познакомился отец. В течение всего пути они попадают в разные ситуации и до пункта назначения добираются уже другими людьми.