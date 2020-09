Уральский режиссер снимет фильм с Ефремовым и Сытым для российского проката

Уральский режиссер из студии Red Pepper Film Иван Соснин, короткометражки которого уже известны по всему миру, снимет полнометражный фильм. Средства для осуществления проекта выделит Минкульт, сообщает E1.

Как рассказал режиссер, фильм «Далекие близкие» вошел в топ-20 картин, которые получат государственное финансирование. При этом выделить могут как всю сумму, так и часть. При этом бюджет фильма режиссер не назвал, отметив, что она «не такая огромная». Режиссер рассказал, что фильм рассказывает о путешествии сына и отца в автодоме с Дальнего Востока, из Хаработвска в Москву. Они едут навстречу женщине, с которой познакомился отец. В течение всего пути они попадают в разные ситуации и до пункта назначения добираются уже другими людьми. Планируется, что главные роли сыграют Никита Ефремов, известный по фильмам «Лето», «ВМаяковский» и озвучке мультфильмов про Ивана Царевича, и Евгений Сытый, игравший в «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Сердце мира» и десятках других картин. Съемки, по словам Соснина, могут начаться в этом или следующем году. Готовая картина выйдет в российский кинопрокат. В середине февраля 2020 года Red Pepper Film сняла фильм о собаках, которым грозит отстрел. По сюжету, в городе планируется проведение саммита и все бездомные собаки должны быть отстреляны. Простой горожанин, занимающийся благоустройством города, помогает животным и забирает восьмерых к себе домой. Уральские киношники сняли фильм о спасающем бездомных собак работяге

