Уральский режиссер снимет фильм с Ефремовым и Сытым для российского проката

Как рассказал режиссер, фильм «Далекие близкие» вошел в топ-20 картин, которые получат государственное финансирование. При этом выделить могут как всю сумму, так и часть. При этом бюджет фильма режиссер не назвал, отметив, что она «не такая огромная».
Режиссер рассказал, что фильм рассказывает о путешествии сына и отца в автодоме с Дальнего Востока, из Хаработвска в Москву. Они едут навстречу женщине, с которой познакомился отец. В течение всего пути они попадают в разные ситуации и до пункта назначения добираются уже другими людьми.
Планируется, что главные роли сыграют Никита Ефремов, известный по фильмам «Лето», «ВМаяковский» и озвучке мультфильмов про Ивана Царевича, и Евгений Сытый, игравший в «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Сердце мира» и десятках других картин.
Съемки, по словам Соснина, могут начаться в этом или следующем году. Готовая картина выйдет в российский кинопрокат.
В середине февраля 2020 года Red Pepper Film сняла фильм о собаках, которым грозит отстрел. По сюжету, в городе планируется проведение саммита и все бездомные собаки должны быть отстреляны. Простой горожанин, занимающийся благоустройством города, помогает животным и забирает восьмерых к себе домой.