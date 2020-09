В Хабаровском крае сумма транспортного налога снизится с 1 января

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв добился снижения транспортного налога для местного населения. Новый закон начнет работать первого января будущего года.

Владельцы транспортных средств, которые сошли с конвейера от трех до десяти лет назад, в среднем начнут платить меньше на 11%. На машины, выпущенные более 10 лет назад, сумма налога снизится на 29%. В результате 96% жителей Хабаровского края с нового года сократят расходы на содержание своих автомобилей. Об этом пишет khab-vesti.ru. Когда новый закон вступит в силу, региональная казна недосчитается порядка 226 миллионов рублей. Данные потери будут компенсированы за счет экономии на чиновниках, мировых судьях и работниках аппарата думы Хабаровского края. Благодаря этим мерам бюджет региона пополнится более чем на 400 миллионов рублей. Напомним, что Михаил Дегтярёв приступил к работе по снижению транспортного налога сразу, как вступил в должность главы Хабаровского края. Он воспользовался помощью опытных экономистов, депутатов и специалистов из министерства финансов. Эксперты разработали экономически взвешенный документ. В 2018 году молодежный парламент Хабаровского края уже пытался добиться снижения ставки по транспортному налогу. К сожалению, при прежнем губернаторе Сергее Фургале ничего сделать не удалось. Глава молодежной палаты в парламенте Хабаровского края предыдущего созыва Евгений Солоненко подчеркнул, что Михаил Дегтярёв обеспечил торжество справедливости. «Принятые ставки значительно облегчают положение хабаровских автомобилистов, тысячи семей почувствовали значительное облегчение. Теперь люди могут потратить сэкономленные средства на другие нужды и тем самым поддержать местный бизнес», - пояснил Евгений Солоненко. В прошлом в Хабаровском крае сумма транспортного налога была одной из самых высоких в России. Автомобилистам приходилось выезжать в другие субъекты страны для постановки своих машин на учет. Сергей Фургал не находил возможности компенсировать потери региона после снижения налога. Проблему решил Михаил Дегтярёв. Местным жителям больше не нужно искать способы обойти уплату налогов, которые были слишком высокими. Новый закон сделал размер налога посильным. От этого в выигрыше останутся все: граждане и чиновники.

