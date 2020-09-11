В Хабаровском крае сумма транспортного налога снизится с 1 января

В прошлом в Хабаровском крае сумма транспортного налога была одной из самых высоких в России. Автомобилистам приходилось выезжать в другие субъекты страны для постановки своих машин на учет. Сергей Фургал не находил возможности компенсировать потери региона после снижения налога. Проблему решил Михаил Дегтярёв. Местным жителям больше не нужно искать способы обойти уплату налогов, которые были слишком высокими. Новый закон сделал размер налога посильным. От этого в выигрыше останутся все: граждане и чиновники.