В Нижнем Тагиле провели необычную экскурсию по главной стройке города

Напомним, строительство моста через Тагильский пруд в общей сложности обойдется в 3,8 миллиарда рублей. Его длина составит 400 метров. Планируется, что мост появится к 300-летию Нижнего Тагила. Финансируется проект из регионального и городского бюджета. Проект моста разработало ОАО «Уралгипространс». Его подрядчиком выступает компания из Москвы «АльмакорГрупп».