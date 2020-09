В Нижнем Тагиле провели необычную экскурсию по главной стройке города

В Нижнем Тагиле прошла необычная экскурсия для 15 тагильчан, представителей Общественной палаты города и активистов ТОСов. Они посетили место строительства моста через пруд, сообщает «Тагильский рабочий».

Тестовая экскурсия по поручению мэра Владислава Пинаева была организована специалистами Центра развития туризма. Экскурсия Photo: «Тагильский рабочий» Планируется, что специалисты продолжат работать над форматом экскурсии, а позднее стройка станет доступной всем желающим. Напомним, строительство моста через Тагильский пруд в общей сложности обойдется в 3,8 миллиарда рублей. Его длина составит 400 метров. Планируется, что мост появится к 300-летию Нижнего Тагила. Финансируется проект из регионального и городского бюджета. Проект моста разработало ОАО «Уралгипространс». Его подрядчиком выступает компания из Москвы «АльмакорГрупп». Сваи, опоры и медпункт на колесах. Как живет главная стройка Нижнего Тагила

