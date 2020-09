В Нижнем Тагиле транспорт изменит маршрут в связи с перекрытием дорог из-за парада

Стало известно расписание движения автобусов и трамваев в связи с перекрытием дорог из-за парада 12 сентября в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Так, в связи с ограничением движения транспорта по проспекту Ленина, с 7.00 утра до конца праздничного мероприятия автобусное движение будет осуществляться по улице Карла Маркса. Трамваи будут ходить по маршруту № 9 «ВМЗ — улица Островского» каждые 12 минут, по маршруту № 15П «ГГМ — микрорайон Приречный» с интервалом в 8 минут. В Дзержинском районе маршрут № 1 будет ходить каждые 30 минут, а № 12 с интервалом 21 минута только до трамвайного кольца по улице Садовая. После окончания праздничных мероприятий, трамвайное движение будет осуществляться по расписанию выходного дня. Напомним, что в Нижнем Тагиле в честь 100-летия танкостроения 12 сентября пройдет парад с участием военной техники. На параде впервые проедет танк «Армата», во главе колонны планируют выставить легендарный танк «Т-34». Вчера была запланирована репетиция парада, однако ее отменили.

