В Нижнем Тагиле транспорт изменит маршрут в связи с перекрытием дорог из-за парада

Напомним, что в Нижнем Тагиле в честь 100-летия танкостроения 12 сентября пройдет парад с участием военной техники. На параде впервые проедет танк «Армата», во главе колонны планируют выставить легендарный танк «Т-34». Вчера была запланирована репетиция парада, однако ее отменили.