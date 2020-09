В Ростовской области в ДГТУ поставили скульптуру “Выпускники”

В Ростове-на-Дону на территории главного здания Донского государственного технического университета установили скульптуру “Выпускники” и открыли самое большое студенческое общежитие в Ростовской области.

Об этом сообщили в региональном правительстве, передает rostovgazeta. Скульптурная композиция “Выпускники” появилась на площади главного корпуса ДГТУ в честь 90-летия университета. Отсюда почти сто лет выпускаются отлично подготовленные специалисты, которые будут работать на предприятиях агропромышленного комплекса и машиностроения. Сегодня в вузе проходят обучение порядка 45 тысяч студентов из разных уголков России. Помимо скульптуры, на территории вуза открыли новое общежитие, проект строительства которого начали реализовывать шесть лет назад. 23-этажное здание, представляющее собой два корпуса с переходной галереей, стоило более 960 млн рублей. Отмечается, что первые корпус имеет форму круга, а второй - трапеции. В общежитии предусмотрено все необходимое для комфортного проживания: прачечная, химчистка, столовая, гладильные доски. Стоит отметить, что это самое большое студенческое общежитие в регионе. Здесь могут одновременно проживать около шести тысяч человек, тысяча из которых разместится в комнатах для трех человек. Также вблизи общежития есть автостоянка, медцентр, центр допобразования детей и педагогов «Дом научной коллаборации» и детский центр «Сириус». На церемонию открытия новых объектов приехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он рассказал, что кроме бытового комфорта, здесь появились площади для новых подразделений университета. «Это также аргумент в пользу того, что ДГТУ по праву является одним из лучших инженерных вузов РФ», — сказал он. После официальной части губернатор встретился со студентами, поздравил их и вместе с ними проинспектировал новые корпуса. Кроме главы региона сюда также приезжал замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко и тоже поздравил студентов. ДГТУ является одним из лучших инженерных вузов России, а с 2016 года — многопрофильным опорным вузом страны. Он стал первым в стране, где появился Институт опережающих технологий, который является инженерной школой нового типа.

