В Ростовской области в ДГТУ поставили скульптуру “Выпускники”

Помимо скульптуры, на территории вуза открыли новое общежитие, проект строительства которого начали реализовывать шесть лет назад. 23-этажное здание, представляющее собой два корпуса с переходной галереей, стоило более 960 млн рублей. Отмечается, что первые корпус имеет форму круга, а второй - трапеции. В общежитии предусмотрено все необходимое для комфортного проживания: прачечная, химчистка, столовая, гладильные доски. Стоит отметить, что это самое большое студенческое общежитие в регионе. Здесь могут одновременно проживать около шести тысяч человек, тысяча из которых разместится в комнатах для трех человек.