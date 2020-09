Животные из екатеринбургского зоопарка обретут «новый дом»

Екатеринбургский зоопарк переедет на новое место, сообщает Е1.

Разговоры об этом ведутся уже давно. По словам директора Светланы Прилепиной, сейчас идет обсуждение строительства второй очереди зоопарка, а сами представители зоопарка стали принимать участие в обсуждениях только с 2019 года. Сейчас в Екатеринбурге создали совет, который и ищет площадку для строительства второй очереди зоопарка. Нынешнее здание зоопарка хотят сохранить в качестве мемориального даже после переезда. При этом будет сохранена её научно-просветительская деятельность. К осени должны были быть предоставлены три варианта для второй очереди зоопарка, но сроки перенеслись из-за пандемии коронавируса. 18 сентября зоопарк отметит 90-летний юбилей. За эти годы он впервые был закрыт из-за COVID-19. Напомним, что из-за пандемии под Нижним Тагилом был на грани закрытия частный зоопарк «Greenpoll». Однако неравнодушные жители собрали необходимые средства на корм животным. Тагильчане собрали для зоопарка Greenpoll запас продуктов на весь карантин

