Животные из екатеринбургского зоопарка обретут «новый дом»

Животные из екатеринбургского зоопарка обретут «новый дом»

Сегодня, 14:35ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Екатеринбургский зоопарк переедет на новое место, сообщает Е1.

Разговоры об этом ведутся уже давно.

По словам директора Светланы Прилепиной, сейчас идет обсуждение строительства второй очереди зоопарка, а сами представители зоопарка стали принимать участие в обсуждениях только с 2019 года.

Сейчас в Екатеринбурге создали совет, который и ищет площадку для строительства второй очереди зоопарка.

Нынешнее здание зоопарка хотят сохранить в качестве мемориального даже после переезда. При этом будет сохранена её научно-просветительская деятельность.

К осени должны были быть предоставлены три варианта для второй очереди зоопарка, но сроки перенеслись из-за пандемии коронавируса.

18 сентября зоопарк отметит 90-летний юбилей. За эти годы он впервые был закрыт из-за COVID-19.

Напомним, что из-за пандемии под Нижним Тагилом был на грани закрытия частный зоопарк «Greenpoll». Однако неравнодушные жители собрали необходимые средства на корм животным.

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