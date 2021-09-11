Из-за антиковидных мер огромная очередь растянулась в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге

Из-за антиковидных мер огромная очередь растянулась в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге
Из-за антиковидных мер огромная очередь растянулась в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге
Сегодня, 20:18ОбществоФото: Е1
Перед входом в IKEA в Екатеринбурге образовалась «пробка» из посетителей. Всему виной — принимаемые руководством ТЦ «Мега» антиковидные меры.

Десятки посетителей не могут войти в IKEA — длинная очередь растянулась во всю длину гипермаркета в субботу, 11 сентября. Колонна людей, находящихся рядом друг с другом, не могут пройти в магазин из-за принятых там антиковидных мер, сообщает Е1.

Сегодня в пиковые часы число гостей превысило максимально допустимое количество, поэтому на короткий срок торговый центр ограничил пропускную способность. Мы надеемся, что наши посетители с пониманием отнесутся к введенным мерам безопасности, объяснили столпотворение у хода в администрации ТРЦ.

Напомним, скульптура из мусора высотой 5 метров появилась напротив входа в ТРЦ «Мега».

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