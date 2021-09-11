Кириенко: "Таврида" дает возможность сделать выбор

Как пишет ТАСС, Кириенко отметил быструю смену тенденций. По его словам, во главу угла становятся не природные запасы в недрах, не архитектурные объекты и оборудование, а творчество людей.
В этом году на фестиваль “Таврида.АРТ” приехали представители 14 регионов России, в которых развернуты арт-резиденции фестиваля. Речь идет о постоянно действующих пространствах, в которых можно реализовать творческий потенциал и развивать проекты в сфере креативных индустрий.
Кириенко отметил, что арт-резиденции появляются в большинстве регионах, руководители которых понимают, что это развивает конкурентный потенциал.
В этом году фестиваль является крупной образовательной площадкой. Его участники сами выбирают, у кого и чему учиться.
Кроме того, в этом году фестиваль проводит кастинги на телевизионные проекты - “Голос”, “Dance Революция”, КВН, кастинги “Русского радио”. Всего состоится 157 кастингов.
В планах арт-кластера - развитие постоянно действующей Академии креативных индустрий, которая будет располагаться в бухте Капсель. По словам Кириенко, уже готов архитектурный проект, который находится на согласовании в Главгосэкспертизе.
Кириенко отметил, что Академия начнет работать в ближайшие два года. Подобные круглогодичные образовательные центры, по его словам, организованы и на базе других крупных молодежных форумов.
Фестиваль "Таврида.АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. На него приезжают более 5 тысяч человек со всей России, включая более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.