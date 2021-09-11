Кириенко: "Таврида" дает возможность сделать выбор

В этом году на фестиваль “Таврида.АРТ” приехали представители 14 регионов России, в которых развернуты арт-резиденции фестиваля. Речь идет о постоянно действующих пространствах, в которых можно реализовать творческий потенциал и развивать проекты в сфере креативных индустрий.