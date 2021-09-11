Кириенко: "Таврида" дает возможность сделать выбор

Кириенко: "Таврида" дает возможность сделать выбор
Кириенко: "Таврида" дает возможность сделать выбор
Сегодня, 18:52Общество
В Крыму проходит фестиваль “Таврида.АРТ”, объединяющий виды искусства. Участником фестиваля стал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Как пишет ТАСС, Кириенко отметил быструю смену тенденций. По его словам, во главу угла становятся не природные запасы в недрах, не архитектурные объекты и оборудование, а творчество людей.

В этом году на фестиваль “Таврида.АРТ” приехали представители 14 регионов России, в которых развернуты арт-резиденции фестиваля. Речь идет о постоянно действующих пространствах, в которых можно реализовать творческий потенциал и развивать проекты в сфере креативных индустрий.

Кириенко отметил, что арт-резиденции появляются в большинстве регионах, руководители которых понимают, что это развивает конкурентный потенциал.

В этом году фестиваль является крупной образовательной площадкой. Его участники сами выбирают, у кого и чему учиться.

Кроме того, в этом году фестиваль проводит кастинги на телевизионные проекты - “Голос”, “Dance Революция”, КВН, кастинги “Русского радио”. Всего состоится 157 кастингов.

В планах арт-кластера - развитие постоянно действующей Академии креативных индустрий, которая будет располагаться в бухте Капсель. По словам Кириенко, уже готов архитектурный проект, который находится на согласовании в Главгосэкспертизе.

Кириенко отметил, что Академия начнет работать в ближайшие два года. Подобные круглогодичные образовательные центры, по его словам, организованы и на базе других крупных молодежных форумов.

Фестиваль "Таврида.АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. На него приезжают более 5 тысяч человек со всей России, включая более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы