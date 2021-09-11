Названа предварительная дата фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге

«Ночь музыки» состоится в конце сентября или в начале октября, при этом отменятся все концерты на улице. Будет снижено количество участников и площадок для проведения фестиваля.
Окончательное решение о дате и условиях проведения мероприятия будет принято 14 сентября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По словам организаторов, для подготовки требуется не менее 14 дней
Напомним, «Ночь музыки» должна была состояться 25 июня. Фестиваль перенесли на осень из-за роста заболеваемости COVID-19.