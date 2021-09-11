Роскомнадзор опроверг свою причастность к блокировке сайте «Областной газеты»

Изданию TagilCity.ru руководитель управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков сообщил, что ведомство не имеет никакого отношения к блокировке сайта «Областной газеты». Чиновник напомнил и об ответственности СМИ за распространение фейковой информации.
Ни Федеральная служба, ни управление по УрФО не принимали такого решения и не блокировали сайт «Областной газеты». Напоминаю представителям СМИ о том, что распространение непроверенных, несоответствующих действительности данных недопустимо и противоречит действующему законодательству, сообщил Ермаков.
О блокировке сайта «Областной газеты» ранее заявлял главный редактор издания Дмитрий Полянин. По его словам, ресурс попал в список запрещённых из-за публикации 2017 года «Как брать и давать взятки, чтобы за это не посадили». Этот же материал стал причиной пяти судебных процессов, однако судья встал на сторону журналистов.