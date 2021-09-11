Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты»

Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты»
Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской «Областной газеты»
Сегодня, 10:45ОбществоФото: pixabay.com
Сайт «Областной газеты» с аудиторией более 1 миллиона читателей в месяц заблокировал Роскомнадзор. Об этом написал на своей странице в Facebook главный редактор издания Дмитрий Полянин.

За 9 и 10 сентября Роскомнадзор дважды блокировал сайт, причиной стало отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области, а также распространение запрещенной информации в РФ. В последнем случае речь идет о материалах по судебным процессам в пользу «Областной газеты» и «Красной бурды».

Фото:скриншот сайта "Областной газеты"

Полянин сетует на то, что перед выборами издание не может информировать читателей о происходящем.

Напомним, в мае 2021 года Роскомнадзор подал в суд на Google, Facebook и Twitter за отказ удалять запрещенный контент.

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