Смерть пропавшего охотника и тюрьма за пинок. Итоги дня в Свердловской области

В лесу под Первоуральском обнаружено тело 41-летнего охотника, который пропал 9 сентября. В тот день он уехал на квадроцикле, после чего перестал выходить на связь. Поисками занимались свыше 40 человек. Ночью 11 сентября удалось найти квадроцикл, а утром, примерно в полукилометре от транспортного средства, было обнаружено тело. Рядом также лежало ружье. Для определения точной причины смерти будет проведена судмедэкспертиза.
Анастасия Анисимова — телеведущая канала ОТВ, после продолжительной болезни скончалась в Екатеринбурге. Долгое время Анастасия являлась лицом канала ОТВ. Потом она ушла работать в департамент информполитики Свердловской области. Продолжительная болезнь стала причиной смерти Анастасии 11 сентября
Жительница Горного Щита хочет добиться миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть сына. В феврале обвиняемый Виктор зашел к своему знакомому Антону для того, чтобы обсудить денежный конфликт. В процессе ссоры Виктор пнул уральца по ягодицам, отчего тот упал и ударился годовой. Молодой человек получил перелом костей основания черепа и умер в больнице в середине марта. По словам очевидца происходящего, Антон находился под действием алкоголя или наркотиков. Он вел себя неадекватно. Скорую помощь свердловчанину на следующий день вызвала соседка. Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
11 сентября, утром, девочка-подросток оказалась сбита автомобилем на пешеходном переходе на улице Перова в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, школьница была вся в крови. На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД и медики медицинской скорой помощи. Свидетели рассказали, что девочка лежала прямо на пешеходном переходе.