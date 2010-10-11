5 метров за 50 тысяч евро

Двухуровневое помещение площадью 5 метров расположено в самом центре Рима. На первом этаже душевая кабинка, лесенка ведёт на крохотную галерею, где стоит кровать. Владелец просит за квартиру 50 тысяч евро, - сообщает МиГ.Ньюз.