5 метров за 50 тысяч евро
11 октября 2010, 16:10ОбществоАнка
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Самую маленькую квартиру Европы выставили на аукцион.
Двухуровневое помещение площадью 5 метров расположено в самом центре Рима. На первом этаже душевая кабинка, лесенка ведёт на крохотную галерею, где стоит кровать. Владелец просит за квартиру 50 тысяч евро, - сообщает МиГ.Ньюз.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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