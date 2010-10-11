День всех святых или Halloween (Хеллоуин)

История этого праздника чрезвычайно интересна и уходит корнями еще в дохристианскую эпоху, когда земли современной Великобритании и Северной Франции населяли племена кельтов. Кельты делили год на две части - зимнюю и летнюю. В канун кельтского Нового года, который начинался у них 1 ноября, устраивалось празднество Самхэйн (Samhein), связанное с окончанием сельскохозяйственных работ и началом холодной зимы. Считалось, что в этот день души умерших посещают свои прежние дома, а вместе с ними на землю спускается и вся нечистая сила. Поэтому, покидая свои дома после темноты, кельты надевали страшные маски и звериные шкуры, чтобы духи их не узнали или приняли за своих. Также с целью отпугнуть злых духов и не дать им проникнуть в дом, снаружи для них выставлялись угощения.

В ночь с 31 октября на 1 ноября кельтские жрецы - друиды собирались вдубовых рощах на вершинах холмов, зажигали костры и приносили злым духамжертвы, чтобы умилостивить их. А по утрам друиды дарили людям угли отсвоих костров, чтобы те разжигали очаги своих домов. Это было еще ивремя гаданий и предсказаний. Ведь кельты верили, что в эту ночьоткрываются ворота в прошлое и будущее, стираются границы между мироммертвых и миром живых.Традиция празднования Самхэйна передавалась из века в век до тех пор,пока в I в. н.э. римляне не завоевали территорию кельтов. За 400 лет,которые они провели на кельтской земле, смешалось не только население,но и традиции: с Самхэйном слились два римских праздника - Фералия(нечто вроде дня поминовения усопших) и праздник в честь богини фруктов идеревьев Помоны.

В IX веке Папа Григорий III перенес с 13 мая на 1 ноября празднование Дня всех святых (тогда этот день посвящали тем святым, у которых не было своего праздника в течение года). В народе "День всех святых" - All Saints' Day - называли Allhallowmass (the mass of all Hallows), а ночь перед этим днем получила название All Hallows Eve - "Канун Дня всех святых". Отсюда и пошло название праздника - Halloween. Как бы совместив христианский и языческий праздники, церковь, видимо, надеялась на постепенное искоренение языческих традиций. Однако совпадение дат привело к тому, что языческий праздник не только выжил, но и неразрывно сросся в народном сознании с церковным праздником Дня всех святых.

С Хэллоуином связано множество традиций, легенд и суеверий, в которые большинство людей охотно верят. Главным символом Хэллоуина является, конечно же, тыквенная голова с зажженной внутри свечой. Из тыквы удаляется сердцевина, вырезаются «свирепые» глаза, рот и нос, внутрь вставляется свеча. Тыква символизирует одновременно окончание сбора урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий его.

Одна из самых известных традиций Хэллоуина восходит к Ирландскому фольклору. По легенде, ловкач и алкоголик Джек обманул Дьявола, заставив его залезть на дерево и нарисовав на стволе крест так, что Дьявол не смог спуститься. Когда Джек умер, его, разумеется, не взяли в рай за все его грехи, но и в ад не пустили из-за того, что он обхитрил самого Дьявола. Джеку всего лишь дали один тлеющий уголек, призванный освещать его дальнейший бесконечный путь среди ледяной темноты. Этот уголек положили в пустую тыкву, чтобы он горел дольше. Отсюда и появилась традиция на Хэллоуин вырезать из тыквы страшную рожицу и зажигать внутри нее свечки. Обычаи - зажигание костров, "яблочные игры", устрашающие костюмы, заклинание огня, шутки, резные тыквы, магические ритуалы Великой Силы, обжигание камней.

Непременный атрибут Хэллоуина — обряд «Trik or trak» («Пакость или подарок»), когда дети ходят по домам с криками: «Treat or trick!» — «Угощай, а то пожалеешь!». Тех, кто откажется выполнить требование маленьких злодеев, ожидает малоприятная пакость, например, вымазанная сажей дверная ручка. А зачем же в этот праздник яблоки? Во-первых, кожуру от яблок тоже бросают в костер. Затем по форме, которую принимает кожура, пытаются определить первую букву имени своего суженого. Кроме того, ночью в домах устраивают «яблочные» состязания: яблоки бросают в воду, и играющие вытаскивают их зубами! При этом руки сцепляются за спиной, чтобы они случайно не помогли своему хозяину. Ведь Хэллоуин называют еще ночью плавающих яблок.Сидя у каминов, дети и молодежь рассказывают страшные истории и гадают. Существует множество Хэллоуинских гаданий, самые распространенные – гадания «на костре». Девушка должна бросить в костер два каштана - если плоды будут гореть рядом, девушку ждет мир и согласие с милым, если каштаны раскатятся — расставание неминуемо.

Сегодня от древнего кельтского праздника остался лишь набор забавных и увлекательных обрядов и традиций. В ночь с 31 октября на 1 ноября люди одеваются в костюмы нечистой силы и устраивают веселые вечеринки и маскарады. В ход идут любые персонажи, основной критерий – как можно страшнее напугать остальных участников празднества. Ведьмы, демоны, палачи, вампиры… - всевозможные герои страшилок и ужастиков оживают и бродят по городским улицам.Таким образом, в этом странном празднике переплелись кельтская традиция чествования злых духов и христианская — поклонения всем святым, что сделало Хэллоуин одним из любимейших праздников в мире.

В России Хэллоуин появился совсем недавно и популярность его пока, конечно, не сравниться с популярностью американского Halloween.Но, тем не менее, он уже обрел свои традиции и своих поклонников. Много их среди, так называемой, прогрессивной молодежи, шумно и весело празднующей его в клубах и на дискотеках.Очень многие развлекательные заведения клубного типа, в последний день октября готовят для своих гостей различные Halloween-party. Зал декорируется в оранжево-черных тонах, не обходится дело и без Jack-o-lanterns (традиционных тыквенных фонариков).