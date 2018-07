День всех святых или Halloween (Хеллоуин)

В IX веке Папа Григорий III перенес с 13 мая на 1 ноября празднование Дня всех святых (тогда этот день посвящали тем святым, у которых не было своего праздника в течение года). В народе "День всех святых" - All Saints' Day - называли Allhallowmass (the mass of all Hallows), а ночь перед этим днем получила название All Hallows Eve - "Канун Дня всех святых". Отсюда и пошло название праздника - Halloween. Как бы совместив христианский и языческий праздники, церковь, видимо, надеялась на постепенное искоренение языческих традиций. Однако совпадение дат привело к тому, что языческий праздник не только выжил, но и неразрывно сросся в народном сознании с церковным праздником Дня всех святых.