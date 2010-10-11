ДТП в Нижнем Тагиле с 4 по 10 октября

Выявлено 2476 нарушений ПДД среди водителей, из них:

•управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 46•управление транспортным средством без прав – 12

8 октября в 7.30 водитель автомобиля «ДЭУ-Нексия» на перекрестке улицЮности-Энтузиастов допустил наезд на пешехода, переходившего проезжуючасть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, женщина 1985г.р., получила травму: СГМ. Направлена в нейрохирургическое отделениеЦГБ№1.