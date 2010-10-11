ДТП в Нижнем Тагиле с 4 по 10 октября
За прошедший период с 4 по 10 октября зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими, в которых погибших нет, получили травмы 13 человек, в том числе 1 дошкольник.
Выявлено 2476 нарушений ПДД среди водителей, из них:
•управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 46•управление транспортным средством без прав – 12
•нарушение скоростного режима – 1498
•непредоставление преимущества в движении пешеходам – 285
•неиспользование ремней безопасности –152
•нарушение правил перевозки детей – 175
Cреди пешеходов выявлено 1267.
8 октября в 7.30 водитель автомобиля «ДЭУ-Нексия» на перекрестке улицЮности-Энтузиастов допустил наезд на пешехода, переходившего проезжуючасть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, женщина 1985г.р., получила травму: СГМ. Направлена в нейрохирургическое отделениеЦГБ№1.
8 октября в 19.50 водитель автомобиля «Хендэ-акцент» на автодорогеЕкатеринбург – Серов допустил наезд на велосипедиста, следовавшего впопутном направлении. Велосипедист получил ушибы и после оказания помощиотпущен домой.
Информация предоставлена
Отделением пропаганды ОГИБДД УВД г. Н. Тагила