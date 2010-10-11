Гендиректор венгерского завода MAL, на котором произошла утечка химикатов, арестован

Премьер-министр страны Виктор Орбан подчеркнул, что MAL Zrt обязанавыплатить компенсацию всем пострадавшим от разлива отходов и сохранитьрабочие места на глиноземном комбинате, виновные должны понестиответственность, а также необходимо определить риск подобныхпроисшествий в будущем на других предприятиях.

4 октября из поврежденного резервуара в окружающую среду вылилось более800 тыс. куб. м. красного шлама. Он образуется при производствеглинозема и представляет собой густую смесь, содержащую оксиды алюминия,железа, титана, а также соединения различных ядовитых металлов, такихкак мышьяк и ртуть. Площадь разлива составила порядка 40 кв. км. Былизатоплены 300 жилых домов в трех близлежащих населенных пунктах.Жертвами аварии стали по меньшей мере 7 человек, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В понедельник компания принесла извинения семьям жертв экологическойкатастрофы и заявила о готовности «в соответствии с мерой своейответственности» выплатить компенсацию за урон, нанесенный разливом.

По расчетам МЧС Украины, сделанным 8 октября, через 14 сутоктоксичныевещества из венгерского завода могут попасть в украинский участок рекиДунай вблизи города Рени Одесской области, сообщает Постсовет.RU. Но поданным МВД Венгрии на воскресенье, уровень щелочности в Дунае и в мелкихреках, подвергшихся загрязнению, возвратился к нормальному.