Холодная погода скоро будет стучать в тагильские окна

Такой прогноз делают синоптики свердловского Гидрометцентра. В выходные дни погода была теплая и малооблачная. Температура воздуха превышала обычные для этой поры значения на 3-5°: днем воздух прогревался до 10-15°. Во вторник погода почти не изменится, будет тепло и сухо.