Холодная погода скоро будет стучать в тагильские окна
11 октября 2010, 17:08ОбществоАнка
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Тепло вот-вот уйдёт из Нижнего Тагила.
Такой прогноз делают синоптики свердловского Гидрометцентра. В выходные дни погода была теплая и малооблачная. Температура воздуха превышала обычные для этой поры значения на 3-5°: днем воздух прогревался до 10-15°. Во вторник погода почти не изменится, будет тепло и сухо.
В последующие дни через Урал пройдет активный циклон, который сейчас зарождается в Приазовье. Ему будут сопутствовать осадки в виде дождя, переходящего в снег, резкое похолодание. Температура воздуха во второй половине недели: ночью 0,-5°, днем 0,+5°.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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