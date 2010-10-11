Игра «Счастливый фермер» поможет продвижению компьютерных игр в социальных сетях
11 октября 2010, 16:50ОбществоАнка
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Создатель игры «Счастливый фермер» Алексей Костарев из Екатеринбурга продает часть бизнеса.
Он ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами о продажи четверти своей компании I-Jet. Большая часть вырученных средств пойдет на развитие предприятия.
I-Jet продвигает компьютерные игры в социальных сетях, доход игры «Счастливый фермер» составил 20 миллионов долларов в год, отмечает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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