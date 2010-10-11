Интернет как Селигер
11 октября 2010, 20:56ОбществоОльга
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Как Всемирная паутина влияет на политические процессы в стране? Сможет ли Рунет «победить» телевидение? Мнение руководителя политического департамента партии «Единая Россия» Алексея Чадаева.
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