Интернет как Селигер

Интернет как Селигер

Как Всемирная паутина влияет на политические процессы в стране? Сможет ли Рунет «победить» телевидение? Мнение руководителя политического департамента партии «Единая Россия» Алексея Чадаева.

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