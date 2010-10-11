Компания Google создала машину с искусственным интеллектом
11 октября 2010, 16:17ОбществоАнка
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Машину с искусственным интеллектом, которая самостоятельно ездит по дорогам, создала американская компания Google.
Семь подобных машин уже прошли около 1,5 тысяч километров без вмешательства человека. Испытания проводились, в том числе в Сан-Франциско, где автомобиль-робот преодолел ряд самых загруженных трасс.
Как сообщает ВВС, основу технологии составляет специальная компьютерная программа, установленная на традиционном автомобиле. Она управляет движением машины, отслеживает ситуацию на дороге, включая передвижения пешеходов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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