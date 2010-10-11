Костюмы на Хеллоуин (Halloween)

Костюмы на Хеллоуин (Halloween)

Ко Дню всех святых (Halloween) принято наряжатся в костюмы дабы духи не узнали простого смертного гуляя по земле в этот день. Некоторые костюмы для Helloween (Хеллоуин) Вы можете посмотреть прямо здесь, сделать такой же или вдохновиться идеей для создания собственного. Ведь ничто так не радует глаз, как костюм сделанный своими руками.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter