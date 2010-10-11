Оглашение приговора по делу Егора Бычкова перенесено на завтра
11 октября 2010, 18:51ОбществоОльга
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Оглашение приговора по делу Егора Бычкова, которое должно было сотояться в понедельник 11 октября, перенесено на вторник 12-ое октября.
Напомним, руководитель нижнетагильского филиала фонда «Город без наркотиков» обвиняется в похищении людей. Приговор по этому делу планировали вынести 6 октября. Но заседание было перенесено на 11-е. Однако сегодня приговор оглашён не был. Как ожидается, это произойдёт завтра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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