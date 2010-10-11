Раскрыт секрет пикантных статусов в социальных сетях
Сообщения и статусы пользователей популярных социальных сетей Facebook и «Вконтакте», которые обычно начинались с фразы «Я люблю...», заканчивались упоминанием места в квартире.
В англоязычном варианте статусы начинались с фразы «I like it onthe....». Оказалось, что женщины имеют в виду место, где они оставляютсвои сумки, пишет Daily Telegraph.Идея вирусного распространения сообщений пришла в голову организаторампосле удачной кампании в Facebook, когда женщины рассказывали о цветесвоих лифчиков и бюстгальтеров.
«Мы вспомнили успех прошлогоднейкампании. Он имел громадный успех - мужчины ломали голову неделями,зачем женщины про это пишут», - рассказала газете организатор кампании. Вэтом году было решено писать о том, куда женщины кладут сумку, когдаприходят домой. Недоумевающие мужчины подозревают сексуальный подтекст всообщениях.«
Просто отошлите вирусное сообщение своим подружкам. Посмотрим,насколько могущественны женщины!!!», - говорит организатор кампании.Необходимо отметить, что женщины действительно продемонстрировали своюмощь - по запросу «Я люблю» поисковой робот «Вконтакте» показывает 18157 367 статусов.Мужчины в ответ запускают собственный шуточный флешмоб. «У кого какаядиагональ монитора?» - пишут пользователиTwitter.