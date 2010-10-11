Раскрыт секрет пикантных статусов в социальных сетях

В англоязычном варианте статусы начинались с фразы «I like it onthe....». Оказалось, что женщины имеют в виду место, где они оставляютсвои сумки, пишет Daily Telegraph.Идея вирусного распространения сообщений пришла в голову организаторампосле удачной кампании в Facebook, когда женщины рассказывали о цветесвоих лифчиков и бюстгальтеров.

«Мы вспомнили успех прошлогоднейкампании. Он имел громадный успех - мужчины ломали голову неделями,зачем женщины про это пишут», - рассказала газете организатор кампании. Вэтом году было решено писать о том, куда женщины кладут сумку, когдаприходят домой. Недоумевающие мужчины подозревают сексуальный подтекст всообщениях.«