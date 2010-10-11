Разработано пиво для космонавтов
11 октября 2010, 16:34ОбществоАнка
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Продукт попробуют исследователи в условиях микрогравитации на борту самолета Boeing, - сообщает агентство Alco News.
Исследователи будут вести особый дневник наблюдений, в который занесут данные о том, как у испытуемых изменилась температура тела, сердечный ритм и уровень алкоголя в крови. Пиво созданов расчете на развитие космического туризма. Испытания на самолете станут первым шагом в сериитестов - еще нужно убедиться, чтокосмическое пиво пригодно для употребления в невесомости - сообщает Газета.ру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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