С пятницы в Нижнем Тагиле произошло 3 ДТП

С 9 октября выявлено 623 случая нарушений ПДД среди водителей, из них376 случаев нарушения скоростного режима, 81 - непредоставлениепреимущества в движении пешеходам, 52 - нарушение правил перевозкидетей, 41 - неиспользование ремней безопасности, 16 - управлениетранспортным средством в нетрезвом состоянии, 1 случай - управлениетранспортным средством без прав.Среди пешеходов выявлено 438 случая нарушений ПДД.

9октября в 16.25водитель автомобиля ВАЗ-21099, следуя по ул.Челюскинцев, допустил столкновение со следующим во встречном направленииавтомобилем ГАЗ-322132. В результате автомобиль ГАЗ-322132 допустилстолкновение со следующей в попутном направлении автомашиной ГАЗ-322132.В результате ДТП получили травмы водитель ВАЗ-21099 и 2 пассажира, одиниз которых – 6-летний ребенок. Пострадавшие отделались ушибами.

10 октября в 19.00 водитель скутера, следуя по ул.Тепличная вс.Н.Павловское, допустил опрокидывание и с диагнозом: перелом левойголени – госпитализирован в Демидовскую ЦГБ. Предварительная причинаДТП: несоответствие скорости конкретным условиям.

В этот же день в 21.30 водитель автомобиля ВАЗ-21063 при выезде сприлегающей территории АЗС у дома №46 по ул.Красногвардейской допустилстолкновение со скутером. В результате ДТП водитель скутера получилтравмы: перелом левого надколенника. После оказания помощи отпущендомой.