Сегодня будет оглашен приговор по делу Егора Бычкова

Как пишет жж-юзер vadimb в своем блоге, на момент 14.30 для поддержки Егора у заласуда собрались около 150 человек. Важно и то, что прокурора,потребовавшего для Егора тюремного заключения на 12 лет, заменили.Прокурором по делу назначена Светлана Корниенко.

Накануне вынесения приговора Егор Бычков написал в своем блогеобращениеко всем, кто его поддерживал.

«В 14.00 по местному времени. Не знаю, смогу ли завтра написать вжурнале или уже нет... В любом случае, спасибо всем, кто помогал иподдерживал. Спасибо, что не остались равнодушными. Это значит, что мыеще живы, что мы можем отличать добро от зла, что мы не забыли, чтотакое порядочность, справедливость и взаимопомощь.

Вне зависимости от моего приговора, защищайте свои семьи, свои города исвою страну от наркобарыг. Не будем делать подарков наркоторговцам ипродажным правоохранителям. А наше равнодушие, безучастие и страх - это иесть подарки для этих людоедов. Это наша страна. Здесь жить нашимдетям. Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы наши дети жилисчастливо. Жили в городе без наркотиков. В стране без наркотиков.

Благополучия вам и вашим близким. Егор».