«Школьный переполох» во Дворце молодежи

Так назывался фестиваль для любителей аниме, то есть произведений японской мультипликации. Большой сбор «анимешников» Нижнего Тагила прошёл во Дворце молодёжи уже в третий раз. Ребята в костюмах своих любимых персонажей пели песни на японском и корейском языках и представили на суд аниме-общественности своё творчество: комиксы манга и AMV- нарезку из мультфильмов под музыку.