«Школьный переполох» во Дворце молодежи
11 октября 2010, 17:12ОбществоАнка
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Фанаты японских мультфильмов устроили «Школьный переполох».
Так назывался фестиваль для любителей аниме, то есть произведений японской мультипликации. Большой сбор «анимешников» Нижнего Тагила прошёл во Дворце молодёжи уже в третий раз. Ребята в костюмах своих любимых персонажей пели песни на японском и корейском языках и представили на суд аниме-общественности своё творчество: комиксы манга и AMV- нарезку из мультфильмов под музыку.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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