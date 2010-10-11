Тариф «Призывник»: звонки маме дешево, психологу — бесплатно
11 октября 2010, 17:02ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Социальную акцию «Позвони маме» проводит военный комиссариат Свердловской области.
Об этом АПИ рассказал начальник отделения набора на военную службу по контракту военного комиссариата Свердловской области Евгений Сороковский. По его словам, всем новобранцам будут выдаваться две Sim-карты: одна уезжает с призывником, вторая остается его родным.
Звонок солдата домой из любой точки России будет стоить не более трех рублей за минуту, а звонок военному психологу — вообще бесплатный. Родные же смогут позвонить призывнику по 20 копеек за первую минуту разговора, и не более 30 копеек — со второй минуты. К акции, которая проходит по всей России, присоединились два сотовых оператора.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей