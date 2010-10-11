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Тариф «Призывник»: звонки маме дешево, психологу — бесплатно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тариф «Призывник»: звонки маме дешево, психологу — бесплатно

11 октября 2010, 17:02ОбществоАнка
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