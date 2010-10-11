Тариф «Призывник»: звонки маме дешево, психологу — бесплатно

Об этом АПИ рассказал начальник отделения набора на военную службу по контракту военного комиссариата Свердловской области Евгений Сороковский. По его словам, всем новобранцам будут выдаваться две Sim-карты: одна уезжает с призывником, вторая остается его родным.

Звонок солдата домой из любой точки России будет стоить не более трех рублей за минуту, а звонок военному психологу — вообще бесплатный. Родные же смогут позвонить призывнику по 20 копеек за первую минуту разговора, и не более 30 копеек — со второй минуты. К акции, которая проходит по всей России, присоединились два сотовых оператора.