В Индии разработали нанотаблетки

Такие нанотаблетки обещают стать настоящим прорывом в фармацевтической индустрии, передает портал Sify news. По данным авторов исследования — сотрудников Регионального института образования, в центральной части Индии более половины лекарственных препаратов во всем мире очень плохо растворяются в воде. По этой причине они оказываются неэффективными при приеме внутрь.

Индийские ученые предложили новый способ решения этой проблемы — они изобрели микроскопические кристаллы, в форме которых лекарство становится растворимым в воде, даже если оно не обладает таким свойством в обычном своем состоянии. В случае если лекарство представлено в виде крошечного кусочка вещества, молекулам воды становится легче разрушать связи между молекулами препарата, что по сути и является процессом растворения. После этого растворенные частицы лекарства быстро всасываются стенками кишечника и усваиваются организмом.