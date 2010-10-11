В Нижнем Тагиле проводятся профилактические мероприятия «Пешеход, пешеходный переход»
11 октября 2010, 08:42Общество
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В период с 8 по 17 октября 2010 года ОГИБДД УВД Нижнего Тагила проводит профилактические мероприятия «Пешеход, пешеходный переход». Сотрудники ГИБДД в этот период сориентированы на выявление нарушений ПДД, связанных с пешеходами.
Мероприятия «Пешеход, пешеходный переход» проходят в связи созначительным ростом количества наездов на пешеходов на пешеходныхпереходах, высокой тяжестью последствий ДТП с участием пешеходов, атакже ухудшением погодных условий, сообщает отделение пропаганды ОГИБДДУВД Нижнего Тагила.
Отметим, что, согласно еженедельным сводкам ГИБДД Нижнего Тагила, одним из самых частых нарушенийПДД среди водителей является непредоставление преимущества в движениипешеходам.
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