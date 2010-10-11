В Нижнем Тагиле проводятся профилактические мероприятия «Пешеход, пешеходный переход»

Мероприятия «Пешеход, пешеходный переход» проходят в связи созначительным ростом количества наездов на пешеходов на пешеходныхпереходах, высокой тяжестью последствий ДТП с участием пешеходов, атакже ухудшением погодных условий, сообщает отделение пропаганды ОГИБДДУВД Нижнего Тагила.