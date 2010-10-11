В России введут минимальную цену на коньяк

Как сообщает газета РБК-daily, принципиальное решение на эту тему уже приняли в Росалкогольрегулировании. С начала 2011 года купить коньяк-бренди будет нельзя дешевле 190—210 руб. за пол литра.

Сейчас розничные продавцы могут вполне законно продавать коньяк по 89 руб. за бутылку, так как данная минимальная цена установлена для всех алкогольных напитков крепостью 40 градусов. Участники рынка неоднократно указывали на необходимость введения индивидуальных минимальных цен для всех категорий крепких алкогольных напитов, чтобы устранить лазейки для нелегальных производителей.

В Росалкоголе пояснили, что будут вводить минимальные цены поэтапно на все напитки крепче 28 градусов, а также регулярно пересматривать уже действующие ценовые минимумы.