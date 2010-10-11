В Тагиле автоворы с равным успехом угоняют и бюджетные отечественные автомобили, и дорогие иномарки

С одинаковым успехом воры похищают и те, и другие, рассказал корреспондентам Радио «Маяк» начальник отдела обеспечения общественного порядка УВД Нижнего Тагила Евгений Бусыгин. При этом он отметил, что все-таки самая угоняемая – отечественная классика – с 1-й по 7-ю модель Жигулей. Они популярны у начинающих автоворов. Как правило, такие машины угоняют, чтобы покататься, и, между делом, забрать из салона все, что представляет ценность.

Только в сентябре в Нижнем Тагиле зарегистрировано 6 подобных эпизодов, все автомобили найдены брошенными. Как минимум, одна банда промышлявших таким образом подростков задержана. Что касается организованных групп профессионалов-угонщиков, то, по данным Евгения Бусыгина, они сегодня обладают всеми техническими средствами – сканерами и код-грабберами. Как правило, они катаются по городу за понравившимся автомобилем и ждут, когда хозяин выйдет их машины и поставит на сигнализацию. Сигнал дублируют и вскрывают авто.

Всего в сентябре в Нижнем Тагиле разными способами похищено 29 автомобилей. 6 из них вернулись к владельцам. А 23 человека лишились машин навсегда. Иногда сами автовладельцы провоцируют преступников на кражу. Чтобы не привлечь внимания воров к своей машине, не оставляйте в салоне деньги, документы и ценные вещи. Автомобиль должен ночевать в охраняемом гараже или на стоянке.

Если автоворы всё же польстились на ваше имущество, сразу же звоните в милицию. Важна каждая минута – по горячим следам преступника найти легче, считает Евгений Бусыгин. Он также отметил, что за кражу автомобиля преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.