Валентина Исаева: теплоснабжение города не будет прерываться зимой из-за долгов за газ

«Сейчас ведем капремонт 116 многоквартирных домов, на это направлено 834млн. рублей, и в середине октября эта работа будет практическизавершена. Это – и замена лифтов, и ремонт кровель, фасадов, и установкаприборов учета», - сообщила глава города.

Одной из проблем города являются долги за природный газ. Как отметилаИсаева, по юридическим лицам долг составляет 23 млн. рублей, но основнымдолжником остается население. «Много дел о неуплате находятся в суде,по взысканию задолженности работают судебные приставы. В городе началосьвыселение граждан за неуплату с предоставлением иного временного жилья –уже есть два примера», - сообщила глава города.