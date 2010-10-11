Валентина Исаева: теплоснабжение города не будет прерываться зимой из-за долгов за газ
Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева в интервью ИТАР-ТАСС рассказала о реализации федеральных средств, которые поступили в город в рамках программы поддержки моногородов.
«Сейчас ведем капремонт 116 многоквартирных домов, на это направлено 834млн. рублей, и в середине октября эта работа будет практическизавершена. Это – и замена лифтов, и ремонт кровель, фасадов, и установкаприборов учета», - сообщила глава города.
Одной из проблем города являются долги за природный газ. Как отметилаИсаева, по юридическим лицам долг составляет 23 млн. рублей, но основнымдолжником остается население. «Много дел о неуплате находятся в суде,по взысканию задолженности работают судебные приставы. В городе началосьвыселение граждан за неуплату с предоставлением иного временного жилья –уже есть два примера», - сообщила глава города.
Валентина Исаева отметила, что, несмотря на значительные цифры долгов заприродный газ, перебоев в подаче отопления зимой 2010-2011 г.г. «не должно быть».