День яйца или день девочек: какой праздник решат сегодня отметить тагильчане?
11 октября 2013, 15:35Общество
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Причем День яйца - праздник неофициальный, но сегодня во всем мире любители яиц отдают особое предпочтение блюдам, в основе которых этот продукт. То есть омлеты, глазуньи, сырники – идеально для этой пятницы. А вот что касается Дня девочек – никакой няшности.
Дело в том, что международным этот день провозгласил ООН, таким образом привлекая внимание к дискриминации, с которой сталкиваются юные представительницы женского пола. Среди них и ранняя беременность, и раннее замужество, а все потому, что у них недостаточный доступ к образованию. По данным ООН, конечно.
Но даже если вы не хотите защищать права девочек или вам абсолютно безынтересны яйца, вечер вам могут сделать клубы Нижнего Тагила, в которых сегодня проходит не менее интересный праздник – OctoberFest. Так, тематические вечеринки с немецким акцентом устраивают в GlobUS и в Приличном месте.
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