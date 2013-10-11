День яйца или день девочек: какой праздник решат сегодня отметить тагильчане?

Дело в том, что международным этот день провозгласил ООН, таким образом привлекая внимание к дискриминации, с которой сталкиваются юные представительницы женского пола. Среди них и ранняя беременность, и раннее замужество, а все потому, что у них недостаточный доступ к образованию. По данным ООН, конечно.