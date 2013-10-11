Для тех тагильчан, кто видел НЛО: это был запуск ракеты (ФОТО)
11 октября 2013, 10:05Общество
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Некоторые тагильчане вчерашним вечером стали свидетелями необычных явлений в небе: казалось, будто над областью пролетает очередной метеорит, или вовсе инопланетяне решили открыто о себе заявить.
Однако, как сообщают РИА Новости, это была ракета «Тополь», запущенная с полигона Капустин Яр. Ракета была запущена в рамках испытаний нового боевого оснащения, а очевидцы могли наблюдать, как разделяют ступени летательного аппарата.
По данным РВСН, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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