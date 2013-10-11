«МегаФон» усиливает борьбу с SMS-спамом.

Мы стремимся оградить наших клиентов от мошенничества и спама: весной 2013 года ввели систему «Антиспам», которая позволяет блокировать спам с буквенно-символьных номеров, пресекаем массовые несанкционированные рассылки на номера наших абонентов. Радует то, что мы не одни в этой борьбе, наши клиенты готовы активно нам помогать. Переслав подозрительное сообщение на бесплатный «короткий» номер 1911, клиент вносит свой вклад в борьбу с мошенниками и спамерами. Новая платформа VOCORD SRS позволяет по каждому обращению на «короткий» номер 1911 в автоматическом режиме получать и анализировать информацию об источниках спама, объеме рассылки, формировать списки получателей сообщений, что особенно актуально в случаях мошенничества с «короткими» номерами. Кроме того, после внедрения платформы мы получили возможность оперативно выявлять и блокировать всплески активности вредоносных программ, самостоятельно отправляющих SMS на «короткие» номера безведома абонентов, - отмечает Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества, «МегаФон». - Переадресация нежелательных SMS на номер 1911 - удобный способ для наших клиентов пожаловаться на мошенничество и спам. Специалисты «МегаФона» проводят расследования по каждому обращению, и автоматизация этого процесса позволяет нам гораздо более эффективно защищать наших клиентов.