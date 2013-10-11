«МегаФон» усиливает борьбу с SMS-спамом.
«МегаФон» завершил установку новой технологической платформы сбора и обработки информации о подозрительных сообщениях и спаме через бесплатный «короткий» номер 1911. Новую платформу VOCORD SRS разработала российская компания Вокорд.
VOCORD SRS (SpamReportingSystem) представляет собой единую унифицированную систему информирования оператора его абонентами о фактах SMS-спама. Уникальность системы заключается в том, что у клиентов «МегаФона» появляется возможность отправить подозрительный SMS на единый номер принятия претензий 1911. Затем система фиксирует сообщения и формирует развернутые аналитические данные по источникам спама, объемам спам-рассылки и многим другим.
Мы стремимся оградить наших клиентов от мошенничества и спама: весной 2013 года ввели систему «Антиспам», которая позволяет блокировать спам с буквенно-символьных номеров, пресекаем массовые несанкционированные рассылки на номера наших абонентов. Радует то, что мы не одни в этой борьбе, наши клиенты готовы активно нам помогать. Переслав подозрительное сообщение на бесплатный «короткий» номер 1911, клиент вносит свой вклад в борьбу с мошенниками и спамерами. Новая платформа VOCORD SRS позволяет по каждому обращению на «короткий» номер 1911 в автоматическом режиме получать и анализировать информацию об источниках спама, объеме рассылки, формировать списки получателей сообщений, что особенно актуально в случаях мошенничества с «короткими» номерами. Кроме того, после внедрения платформы мы получили возможность оперативно выявлять и блокировать всплески активности вредоносных программ, самостоятельно отправляющих SMS на «короткие» номера безведома абонентов, - отмечает Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества, «МегаФон». - Переадресация нежелательных SMS на номер 1911 - удобный способ для наших клиентов пожаловаться на мошенничество и спам. Специалисты «МегаФона» проводят расследования по каждому обращению, и автоматизация этого процесса позволяет нам гораздо более эффективно защищать наших клиентов.
Специализированная технологическая платформа VOCORD SRS совместима с мобильными устройствами любых производителей и не требует от абонентов установки каких-либо дополнительных приложений отмечает Дмитрий Заварикин, Генеральный директор компании Вокорд.
Напомним, что помимо номера 1911, клиенты «МегаФона» могут сообщить оператору о подозрительных SMS по наиболее удобному для себя каналу: в официальных группах оператора в социальных сетях, позвонив в call-центр со своего мобильного телефона по номеру 0500, в фирменных салонах связи, а также на специализированном портале stopfraud.megafon.ru.