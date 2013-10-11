Мелющие шары ПРОМКО послужат пособием для студентов

Изделия ПРОМКО - мелющие шары диаметром 140, 120 и 40 мм, а также заготовка, из которой они производятся, отправлены в Санкт-Петербургский горный университет (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»).

Как рассказал заместитель заведующего кафедрой обогащения полезных ископаемых, доцент Владислав Львов, эта продукция будет использоваться в курсах лекций дисциплин «Дробление, измельчение и подготовка сырья к обогащению», «Основы переработки минерального сырья» и «Обогащение полезных ископаемых» при изучении раздела «Измельчение» в частях «Мелющие тела, изнашивание шаров», «Барабанные мельницы».

На примере продукции ПРОМКО студентам объяснят производственный цикл изготовления мелющих шаров от заготовки до готовой продукции. Студенты смогут наглядно оценить размер и вес мелющих шаров для разных стадий измельчения минерального сырья. Эти знания дадут теоретический и практический опыт применения мелющих тел для процессов измельчения в операциях рудоподготовки на обогатительных фабриках.