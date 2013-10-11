Нижние слои атмосферы Юпитера и Сатурна могут содержать в себе огромные алмазы
11 октября 2013, 08:50ОбществоЕвгения
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Нижние слои атмосферы Юпитера и Сатурна могут содержать в себе огромные алмазы, а в их верхних слоях могут идти настоящие «алмазные дожди».
Об этом сообщили астрономы на конференции Американского астрономического сообщества в Денвере. Ученые полагают, что недра планет-гигантов могут содержать в себе алмазы, размером с крупный айсберг. Такие крупные алмазы образуются благодаря сверхвысокому давлению на этих планетах и высокой температуре.
Ученые считают, что на Юпитере и Сатурне, из-за их частых бурь в атмосфере, углеводороды превращаются в графит, после чего оседают в нижние слои атмосферы, где благодаря комбинации высокой температуры и высокого давления превращаются в алмазы. Ученые отмечают, что в будущем человечество могло бы добывать эти камни при помощи роботов.
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