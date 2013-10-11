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Нижние слои атмосферы Юпитера и Сатурна могут содержать в себе огромные алмазы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижние слои атмосферы Юпитера и Сатурна могут содержать в себе огромные алмазы

11 октября 2013, 08:50ОбществоЕвгения
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