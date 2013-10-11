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Сергей Носов: «В Нижнем Тагиле нет бесхозных территорий». Ремонт утечки на Островского намечен на завтра (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «В Нижнем Тагиле нет бесхозных территорий». Ремонт утечки на Островского намечен на завтра (ФОТО)

11 октября 2013, 17:05Общество
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