Сергей Носов: «В Нижнем Тагиле нет бесхозных территорий». Ремонт утечки на Островского намечен на завтра (ФОТО)

Дело в том, что на официальном сайте города появилась информация о ремонте аварии, назначенном на завтра. Так, с 9:00 до 20:00 по местному времени, будет прекращена подача холодной воды в дома по улице Папанина №1,3,5,7,9,11,13,15 и по улице Островского, дом №15. Кроме того, жителей домов просят убрать свои автомобили во избежание неприятных инцидентов.

Как стало известно TagilCity.ru, Cергей Константинович накануне отметил, что в Нижнем Тагиле нет «бесхозных» территорий. Всё что не принадлежит никому – принадлежит городу.

Интересно, что понадобилось более двух недель на принятие решения о ремонте данной аварии. Напомним, организация «Водоканал» ждала оплату ремонта от муниципалитета. Также отметим, что в квитанциях за оплату насчитывают общедомовое потребление, а за близлежащие утечки будут оплачивать, скорее всего, жильцы. Будет ли произведен перерасчет, TagilCity.ru еще уточнит.