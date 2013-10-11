Сергей Носов: «В Нижнем Тагиле нет бесхозных территорий». Ремонт утечки на Островского намечен на завтра (ФОТО)
Уже несколько недель назад во дворе по улице Островского бьет «ключ» прямо из-под асфальта. Об этом городской портал TagilCity.ru неоднократно писал. В данные минуты утечка продолжается, но стали известны новые подробности.
Дело в том, что на официальном сайте города появилась информация о ремонте аварии, назначенном на завтра. Так, с 9:00 до 20:00 по местному времени, будет прекращена подача холодной воды в дома по улице Папанина №1,3,5,7,9,11,13,15 и по улице Островского, дом №15. Кроме того, жителей домов просят убрать свои автомобили во избежание неприятных инцидентов.
Как стало известно TagilCity.ru, Cергей Константинович накануне отметил, что в Нижнем Тагиле нет «бесхозных» территорий. Всё что не принадлежит никому – принадлежит городу.
Интересно, что понадобилось более двух недель на принятие решения о ремонте данной аварии. Напомним, организация «Водоканал» ждала оплату ремонта от муниципалитета. Также отметим, что в квитанциях за оплату насчитывают общедомовое потребление, а за близлежащие утечки будут оплачивать, скорее всего, жильцы. Будет ли произведен перерасчет, TagilCity.ru еще уточнит.
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