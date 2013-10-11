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Тагильчане борются за чистоту мусорок. Предпринимателям, завалившим контейнеры, придется несладко (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане борются за чистоту мусорок. Предпринимателям, завалившим контейнеры, придется несладко (ФОТО)

11 октября 2013, 12:10Общество
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