Тагильчане борются за чистоту мусорок. Предпринимателям, завалившим контейнеры, придется несладко (ФОТО)

В итоге первые заявки уже есть, а представители общественной организации намерены идти до результата – то есть до отлаженной работы по своевременному вывозу мусора.

Вот несколько кадров из двора по улице Мира, 69 (мкр. Красный Камень). Ясно видно, как контейнер, предназначенный для крупногабаритного мусора не просто переполнен, а превратился в гору строительного мусора. По закону переполнение контейнеров для сбора КГМ недопустимо, а вывоз такого мусора должен осуществляться не менее одного раза в неделю.

Фото двора на ул. Мира, 69.

Согласно действующему законодательству, вывоз и утилизация строительного мусора со стройплощадок, предприятий и организаций - обязанность компании-застройщика либо компании, в результате деятельности которой образовался мусор. Чтобы избавиться от мусора, нужна лицензия, договор с полигоном ТБО, покупка или аренда погрузочной спецтехники, дополнительная рабочая сила и т.п. И местным придется пойти на эти условия.

Все документы мы подадим в административную комиссию, а на ближайшем заседании общественного комитета по контролю информацию доложу Андрею Ленде (руководитель аппарата администрации - прим.ред.). Очень важно, чтобы до Главы доходила реальная картина дел поясняют в «Экологии Тагил».

Словом, работа поставлена на поток, а мы напоминаем пользователям условия акции «Тагильчанам чистый город!». Можно не сомневаться, проблемы ваших дворов будут решены, а нерадивым предпринимателям придется действовать по закону.

Итак, с 10 октября по 1 ноября в случае переполнения отходами контейнеров, засорения территории, сжигания мусора необходимо обратиться в СООО «Экология Тагил» по телефонам: 25-73-20, 92-00-75, +7904-17-02-808 и по электронной почте ecology-nt@yandex.ru.

В сообщении необходимо указать:

фотографии.

Специалисты обеспечат привлечение юридических лиц, ответственных за состояние территории, к административной ответственности, а также дополнительно проконтролируют устранение нарушений по вывозу отходов, уборке территории, мест общего пользования.