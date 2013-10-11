Тагильчанка приютит избитого живодерами пса: собаку обмотали проволокой, перерезали лапы и засунули в картофельный мешок (ФОТО)

Молодой человек спас пса, пишет «Комсомольская правда», и отвез в ветеринарную клинику. Оказалось, у собаки отбиты легкие и печень, сильное отравление, на передней лапе перерезано сухожилие, началась гангрена. Был поставлен вопрос об ампутации, но неравнодушные люди сделали все, чтобы избежать этого. В итоге вычистили всю гниль, зашили раны, восстановили сухожилие.

Теперь животное чувствует себя намного лучше, а эта история быстро разлетелась по округе. Пес настолько пригляделся одной тагильчанке, что она решила взять его к себе под опеку. Совсем скоро четырехлапый друг переедет в наш город, и, наверняка, у него начнется новая светлая жизнь, полная любви и взаимности.