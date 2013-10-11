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Тагильчанка приютит избитого живодерами пса: собаку обмотали проволокой, перерезали лапы и засунули в картофельный мешок (ФОТО)
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Тагильчанка приютит избитого живодерами пса: собаку обмотали проволокой, перерезали лапы и засунули в картофельный мешок (ФОТО)

11 октября 2013, 17:15Общество
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