Тагильчанка приютит избитого живодерами пса: собаку обмотали проволокой, перерезали лапы и засунули в картофельный мешок (ФОТО)
11 октября 2013, 17:15Общество
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Совершенно жуткая история случилась в конце сентября в районе Верхней Салды. Местный житель, проходя по лесу, услышал, как стонет животное. Подойдя поближе он увидел завязанный картофельный мешок, в котором скованная стальной проволокой лежала собака.
Молодой человек спас пса, пишет «Комсомольская правда», и отвез в ветеринарную клинику. Оказалось, у собаки отбиты легкие и печень, сильное отравление, на передней лапе перерезано сухожилие, началась гангрена. Был поставлен вопрос об ампутации, но неравнодушные люди сделали все, чтобы избежать этого. В итоге вычистили всю гниль, зашили раны, восстановили сухожилие.
Теперь животное чувствует себя намного лучше, а эта история быстро разлетелась по округе. Пес настолько пригляделся одной тагильчанке, что она решила взять его к себе под опеку. Совсем скоро четырехлапый друг переедет в наш город, и, наверняка, у него начнется новая светлая жизнь, полная любви и взаимности.
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Фото с сайта kp.ru.
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