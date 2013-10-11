Уважение к старшим? Гипотетический вопрос или проблема тагильчан

Надо отметить, что отношения «молодежь-старики» стали в последнее время стали более свободными, даже раскованными, однако порой эта раскованность граничит с хамством и неприличием. Маленьких ребят с детства приучают уважать старших и многим это прививают со школы, но не каждый малыш понимает «зачем» это делать.

Один из пользователей рассказывает историю, которая произошла сегодня:

Я сегодня ехала на маршрутке, у Киномакса зашли две девушки, если их можно так назвать. Сразу было заметно, что они не совсем адекватные. В этом момент бабуля с задних сидений громко и немного нелепым голосом попросила остановиться на следующей остановке. В этот момент эти две переглянулись и буквально начали по полу кататься от того, что произошло. А ведь женщине уже лет 70. Вот заслужила она такую реакцию от этих недомоделей? -- пишет Анна.

Нельзя сказать, что есть люди, которые «терпеть не могут стариков». Есть те, кто просто не знает, не понимает, что нужно уважать, быть терпимым к другим людям вообще.

Люди, которые старше нас – наши родители, родственники, знакомые – прожили явно дольше и знают немного больше, чем мы. Однако стоит понимать, что доходить до фанатизма тоже нельзя. «Слушай, что тебе старшие говорят!». В этом то и заключается мудрость каждого – суметь донести свой опыт не палкой, а разговором.

Другие скажут, вернее, процитируют М.Литвака – «Нельзя уважать человека только потому, что он стар». И этой фразой, кстати, неумело пользуются некоторые наши сверстники. Напомним, он рассуждает о том, что многие люди теряют лучшие свои человеческие качества и становятся такими, что уважать их никак невозможно. Но все это дело ситуативное – порой старики высказывают такие интересные мысли, что остается просто молча поражаться.

То, что тагильчане уважают старших («Эти люди – наше отражение»), стало ясно из проведенного в социальной сети опроса – 89%. И немногие, 11%,считают, что старшее поколение уже отжило себя и нужно смириться.

Всегда нужно помнить о том, что проявляя неуважение к старикам, не стоит ждать и уважения к себе. А вообще, очень интересно представить, какие будут бабушки и дедушки лет так через 50. Интересно, они по-прежнему будут любить Агату Кристи и вздрагивать, услышав песни Lady Gaga? А завершить новость хочется на доброй ноте: напомним пользователям о том, что недавно в Нижнем Тагиле прошла добрая акция - маленькие ребята дарили всем пожилым людям добрые словам и объятия.