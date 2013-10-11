В Нижнем Тагиле люди стали всё чаще заражаться в самих больницах

Как отмечают специалисты эпидемиологического надзора на территории Нижнего Тагила, в нашем городе зарегистрировано 254 случая внутрибольничных инфекций, или кратко ВБИ. Так, показатель заболеваемости составил 65,5 на 100 тысяч населения, что не только превышает аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, но и выше среднемноголетнего уровня в 1,68 раза.

Рассмотрим причины, по которым происходит данное заражение. Это, конечно, перегрузка лечебных заведений. Возможно и наличие вирусов у медперсонала и самих пациентов, а также нарушение медперсоналом правил антисептики и личной гигиены. При нарушении режима уборки также есть вероятность заражения. И самое печальное – этому способствует устаревшее оборудование и неудовлетворительное состояние пищеблоков, водоснабжения.

К группам лиц с повышенным риском заражения внутрибольничных инфекций относятся лица без определенного места жительства, также мигранты с длительными и недолеченными хроническими заболеваниями, без возможности получать качественную медицинскую помощь. Также молодые мамочки с новорожденными попадают под этот риск.

Больницы Нижнего Тагила всеми силами стремятся к тому, чтобы снизить риск возможности заноса инфекции извне, исключить распространение инфекции внутри учреждения и выноса за его пределы. Однако при существующих условиях, как оказалось, это делать становится всё сложнее.