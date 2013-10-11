В Нижнем Тагиле специалисты со всей России делятся опытом: проходит научно-техническая конференция (ФОТО)
Исполняющий полномочия Главы города Валерий Суров сегодня принял участие в работе Всероссийской научно-технической конференции «Проектирование систем вооружений, боеприпасов и измерительных комплексов».
Данный форум – уже десятый по счету. На него собрались делегации предприятий, производящих оборонную продукцию, научно-исследовательских институтов и вузов. В работе конференции принимают участие представители Москвы, Тулы, Казани, Новосибирска, Ижевска, Перми, Сергиева Посада, Красноармейска, Ногинска, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Она будет длиться два дня. Разработчики и изготовители систем вооружений, боеприпасов и измерительных комплексов намерены заслушать более 28 докладов. Также 14 научных работ будут размещены на стендах в помещении, где проходит конференция, чтобы участники смогли обсудить их в режиме прямого диалога.
Фотографии предоставлены пресс-службой Администрации города
Если говорить о научно-практических достижениях, то нельзя обходить стороной такую тему, как доставка, причем не имеет значение, какой именно необходимо доставить груз - документы или предметы. Сегодня, когда люди все чаще пользуются услугами интернет-магазинов, очень важно держать на высоте такой пункт как своевременная и быстрая доставка. Вот почему владельцам интернет-магазинов нужно уделить особенное внимание на выбор компании по доставке заказов. Так, курьерская служба Грастин сделает так, что доставка для интернет-магазинов превратится в четкий и отлаженный процесс. В итоге довольны все - и интернет-магазин, и его клиент.
© Пресс-служба Администрации города