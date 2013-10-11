Закупочный союз! Объединим закупочную деятельность.
11 октября 2013, 11:20ОбществоАлександр
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Сеть магазинов розничных и оптовых продаж "Строитель" предлагает создать совместную закупочную структуру (Закупочный союз) в сфере строительных и отделочных материалов в городе Нижний Тагил и...
Сеть магазинов розничных и оптовых продаж "Строитель" предлагает создать совместную закупочную структуру (Закупочный союз) в сфере строительных и отделочных материалов в городе Нижний Тагил и ближайших районах.
Цель: объединить закупочную деятельность (получение минимальных закупочных цен, снижение транспортных издержек) для повышения конкурентоспособности федеральным и региональным игрокам данного рынка.
Кого заинтересовало данное предложение, просим присылать отзывы по адресу: myasoedov@bober-stroy.ru
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