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Новости Нижнего Тагила

Население Нижнего Тагила может увеличиться к 2030 году

11 октября 2017, 20:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Носов,проект,молодежь,развитие
Сергей Носов провел совещание, где обсудили планы по социально-экономическому развитию Нижнего Тагила. В ходе обсуждения подготовлена основа проекта, который будет реализован до 2030 года.

Об основных направления стратегии рассказала замглавы по социально-экономической политике Евгения Черемных. По ее словам, одной из главных целей стратегического проекта будет создание комфортной среды для молодых тагильчан.

Сейчас выпускники школ уезжают из города, чтобы получить высшее образование в другом месте. После обучения тагильчане в большинстве случаев не возвращаются. Чтобы изменить положение и улучшить демографическую ситуацию, необходимо направить реализацию проекта на молодое поколение.

В ближайшие 13 лет будут проводиться работы по снижению выбросов, утилизации промышленных отходов и облагораживанию нескольких сотен гектаров земли, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В соответствии со стратегией, до 2030 года в городе должен увеличиться процент населения, в том числе с высшим образованием.

 

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