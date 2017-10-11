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Новости Нижнего Тагила

Почтовые ящики появились в доме в Нижнем Тагиле после года обещаний и одной публикации TagilCity.ru (ФОТО)

11 октября 2017, 16:10Добавить новость
Нижний Тагил,почтовый ящик,почта,Управляющая компания,Тагилстрой,дарвина,ремонт
5 октября 2016 года инициативный жилец дома на ул. Дарвина в Нижнем Тагиле отнёс в управляющую компанию бланки с результатами собрания жильцов. Тагильчане хотели, чтобы в их доме были заменены почтовые ящики. Представители УК пообещали установить их в течение месяца, но этого не произошло. 

До конца прошлого и в течение этого года жилец продолжал переписку с управляющей компаний и инстанциями. Всякий раз ему обещали скорую установку. Однако произошло это только 9 октября 2017 года, спустя неделю после обращения в редакцию TagilCity.ru.  

 

9 октября новые почтовые ящики были установлены в подъездах нашего дома. Чувствуем большое облегчение и благодарность к вам. Ждали больше года и, наконец, это произошло. К новым ящикам претензий нет. Именно такие, какие нам хотелось. Теперь надеемся, что за них нам не добавят дополнительную плату в платёжки, -- с иронией отметил жилец дома №28 на ул. Дарвина Сергей. 

 

Нижний Тагил,почтовый ящик,почта,Управляющая компания,Тагилстрой,дарвина,ремонт
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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