Почтовые ящики появились в доме в Нижнем Тагиле после года обещаний и одной публикации TagilCity.ru (ФОТО)

До конца прошлого и в течение этого года жилец продолжал переписку с управляющей компаний и инстанциями. Всякий раз ему обещали скорую установку. Однако произошло это только 9 октября 2017 года, спустя неделю после обращения в редакцию TagilCity.ru.

9 октября новые почтовые ящики были установлены в подъездах нашего дома. Чувствуем большое облегчение и благодарность к вам. Ждали больше года и, наконец, это произошло. К новым ящикам претензий нет. Именно такие, какие нам хотелось. Теперь надеемся, что за них нам не добавят дополнительную плату в платёжки, -- с иронией отметил жилец дома №28 на ул. Дарвина Сергей.