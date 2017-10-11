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Новости Нижнего Тагила

Прожиточный минимум для свердловских пенсионеров может вырасти на 186 рублей

11 октября 2017, 18:30Добавить новость
администрация,деньги,пенсионеры,Свердловская область,экономика,прожиточный минимум,заксобрание
Власти Свердловской области предлагают поднять уровень прожиточного минимума для пенсионеров региона в 2018 году.

До конца 2017 года прожиточный минимум для пенсионеров в Свердловской области равен 8 540 рублей. К следующему году его уровень может вырасти до 8 726 рублей.

Интернет-газета Znak уточняет, что прожиточный минимум используется для вычисления суммы добавки к пенсии в соответствии с федеральным законом.

Предложение об увеличении его уровня было разработано правительством Свердловской области. Оно будет обсуждаться в Законодательном собрании региона, после чего будет озвучено окончательное решение.

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