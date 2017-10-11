Прожиточный минимум для свердловских пенсионеров может вырасти на 186 рублей

Власти Свердловской области предлагают поднять уровень прожиточного минимума для пенсионеров региона в 2018 году.

До конца 2017 года прожиточный минимум для пенсионеров в Свердловской области равен 8 540 рублей. К следующему году его уровень может вырасти до 8 726 рублей.



Интернет-газета Znak уточняет, что прожиточный минимум используется для вычисления суммы добавки к пенсии в соответствии с федеральным законом.





Предложение об увеличении его уровня было разработано правительством Свердловской области. Оно будет обсуждаться в Законодательном собрании региона, после чего будет озвучено окончательное решение.