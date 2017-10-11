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Новости Нижнего Тагила

Свердловские опекуны борются за приёмных детей из семьи беженцев из Украины (ВИДЕО)

11 октября 2017, 09:00Добавить новость
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Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту ситуации в Краснотурьинске, которая была описана в эфире передачи «Мужское/Женское» на одном из федеральных телеканалов.

10 октября СМИ рассказали о семье переселенцев из Украины, которые некогда обосновались в свердловском городе Краснотурьинске. В передаче рассказали, что двое малолетних детей были переданы органами опеки в две приёмные семьи, поскольку должного внимания несовершеннолетним не оказывалось.

По суду детей вскоре вернули «исправившимся» биологическим родителям, а приёмные семьи теперь активно борются за право воспитывать детей. Они уверены, что малышам в такой родной семьей не место.

В связи этим следственный комитет организовал проверку. Специалисты намерены обеспечить права и интересы малолетних, а также проверить, совершались ли противоправные деяния в отношении малолетних, как рассказали гости передачи. По итогам мероприятий будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ведомства.

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