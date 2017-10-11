Сын и мать из Екатеринбурга осуждены за нападение на полицейских

Все случилось в 2016 году, в тот день оба члена семьи находились в состоянии алкогольного опьянения. Они очень громко пировали у себя дома, что вызвало недовольство соседей. Граждане позвонили в дежурную часть.





Сотрудники ППС, прибывшие на место, потребовали молодого дебошира проехать в отделение полиции вместе с ними, на что екатеринбуржец набросился с кулаками на двух полицейских. Чтобы успокоить молодого человека, пришлось применить физическую силу.





В это время мать молодого человека, спасая ребенка, также набросилась на сотрудника ППС с кулаками. Она расцарапала лицо и шею правоохранителя, а также порвала обмундирование. Совершив преступление, женщина сбежала и долгое время скрывалась от полиции.





Молодой человек получил 6 месяцев в колонии-поселении ещё в 2016 году. Однако его мать, скрывавшаяся вплоть до лета 2017 года, была осуждена только накануне. Ей назначили 3 месяца в колонии-поселении, передает пресс-служба СК РФ по региону.